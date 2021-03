Wie sicher sind vernetzte Überwachungskameras?

In den USA haben, wie am Mittwoch bekannt wurde, Hacker Zugriff auf 150.000 vernetzte Überwachungskameras großer Firmen wie Tesla erlangt. Auch Privatpersonen können sich solche Kameras einfach kaufen. Das Angebot ist riesig. Günstige Geräte sind bereits für 20 bis 40 Euro zu haben. Sie alle nutzen ein ähnliches System: Sie sind mit dem Internet verbunden und senden die Bilder in die Cloud. Für Nutzer ist das praktisch, denn sie können mit einer zugehörigen App auch von unterwegs auf das Live-Bild zugreifen.

„Genau hier liegt aber das Problem“, sagt Johannes Greil, Leiter des SEC Consult Vulnerability Labs, der futurezone. „Über die Cloud-Funktion mancher Anbieter können Angreifer mit ein bisschen technischem Verständnis und wenig Aufwand auf sämtliche dieser Kameras zugreifen.“

In den vergangenen Jahren tauchten daher Bilder vermehrt im Internet auf. Die russische Plattform Insecam ermöglicht es etwa jedem, sich Live-Bilder von ungesicherten Kameras anzusehen. Aus Österreich werden hier immer noch 325 Kameras gelistet. Sie zeigen unter anderem das Innere einer Werkstatt, diverse Privatgärten und Hauseingänge. Auch Berichte über Hacker, die sich Zugriff auf die Kameras von Haushalten verschafft haben und so ins Kinderzimmer blicken konnten, gibt es immer wieder. Erst kürzlich mussten die Kameras von 40 Kindertagesstätten abgeschaltet werden, weil eine Sicherheitslücke entdeckt wurde.