Hacker spionieren mit Kameras von Amazon Ring Kinderzimmer aus

Hacker haben eine Möglichkeit gefunden, Amazons Ring Security System zu infiltrieren. So konnten sie Zugriff auf eine Überwachungskamera erhalten, die Eltern im Kinderzimmer ihres Hauses im US-Bundesstaat Mississippi installiert hatten. Wie die lokale Nachrichtenplattform WMC5 berichtet, nutzte ein Mann die Lautsprecher der Kamera, um mit der 8-jährigen Tochter der Familie zu sprechen.

Hacker sprachen mit dem Kind

Über die Lautsprecher wurde das Lied "Tiptoe through the Tulips" abgespielt. Nachdem das Kind nachfragte, wer mit ihr kommuniziert, sagte der Hacker laut Vice: "Hier ist der Weihnachtsmann, dein bester Freund." Gegenüber WMC5 sagte die Mutter, sie habe die Kamera gekauft, weil sie so ihre Kinder rund um die Uhr beobachten und über die Lautsprecher mit ihnen reden könne. Die Kamera sei für vier Tage in Betrieb gewesen und die Hacker hätten die Kinder beobachten können. Man es versäumt, die Zwei-Faktor-Authentifizierung einzurichten, die den Hackern den Zugriff auf die App erschwert hätte.