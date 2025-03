Telekombehörde warnt vor Abzock-Anrufen aus Großbritannien

In den vergangenen Tagen verzeichnete die RTR einen rasanten Anstieg von betrügerischen Anrufen. Allesamt haben scheinbar den Ursprung in Großbritannien und versuchen offenbar, an Daten der Opfer zu kommen. Die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) hat daher eine Warnung veröffentlicht.

Die Masche läuft so: Man wird von einer +44-Rufnummer angerufen. Hebt man ab, meldet sich eine weiblich klingende Computerstimme, die irgendetwas von einem Stellenangebot erzählt. Sie bittet darum, die am Display angezeigte +44-Rufnummer zu den WhatsApp-Kontakten hinzuzufügen.

"Zum einen ist es für die Betrüger kostenlos, mit den ausgewählten Opfern mittels Chat zu kommunizieren. Zum anderen ist die Chance auf Überrumpelung und an persönlichen Daten heranzukommen, sicher eine sehr hohe", wird Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post in einer Aussendung zitiert.

➤ Mehr lesen: Noch 2025 soll in Österreich die SMS-Firewall kommen