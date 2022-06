Was tun, wenn ich auf eine Phishing-Mail hereingefallen bin?

„Sehr geehrter Kunde, Ihre Kontodaten laufen in 24 Stunden ab. Um Ihren Account weiterhin zu nutzen, aktualisieren Sie bitte Ihre Kontodaten über den untenstehenden Link.“

So oder so ähnlich versuchen Kriminelle über sogenannte Phishing-Mails an persönliche Informationen wie Telefonnummer, Adresse oder gar Passwörter, PINs und Kontodaten zu kommen. Die Gefahren der gefälschten E-Mails sind vielen bekannt, trotzdem fallen Nutzer*innen immer wieder auf Betrügereien rein – mit schwerwiegenden, Folgen wie der Cyberangriff auf Kärntens Landesverwaltung vor wenigen Tagen zeigt. Laut der IT-Abteilung des Landes habe im April ein Mitarbeiter auf einen Link in einer E-Mail geklickt, wodurch eine Schadsoftware schließlich die IT-Systeme des Landes infizieren konnte.

Doch was tun, wenn der Ernstfall bereits eingetreten und man auf eine Mail hereingefallen ist? Die futurezone beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wie erkenne ich eine Phishing-Mail?

Betrügerische Mails sehen oft täuschend echt aus. „Es gibt sehr gute Phishing-Mails, die nur anhand des Mailtextes schwer als solche zu erkennen sind“, erklärt Josef Pichlmayr, Geschäftsführer der Cybersicherheitsfirma Ikarus. Nutzer*innen sollten in einem ersten Schritt feststellen, ob der Absender der Nachricht vertrauenswürdig erscheint. „Die sind aber oft geschickt gemacht. Dann schaue ich mir am besten den Link an. An dem erkenne ich im Regelfall schon, ob er dorthin führt, wo er hinführen soll“, sagt Pichlmayr.

Indizien eines gefälschten Links seien zum Beispiel viele Sonderzeichen oder Fehler in der Grammatik und Orthografie. „Zum Beispiel, wenn in Raiffeisen ein F fehlt“, veranschaulicht der Experte.

Was, wenn ich eine Phishing-Mail geöffnet habe?

Bei reinen Text-E-Mails, die im Browser oder mit einem E-Mail-Programm öffnen, kann nichts passieren. „Der Angreifer will mir ja irgendwelche Informationen entlocken. Solange ich nicht auf Anhänge oder Links klicke, kann da nichts sein“, sagt Pichlmayr.

Bei E-Mails im sogenannten HTML-Format ist das allerdings anders. Im Gegensatz zum Reintext-Format können hier Bilder oder Grafiken eingebettet werden, die die Mail optisch aufwerten. Im HTML-Format können Schadprogramme versteckt sein nicht nur in Link oder Anhang versteckt sein, sondern auch im Quellcode. Ein Klick auf ein Bild oder ein Firmenlogo kann daher schon gefährlich werden. Die gute Nachricht: Die Anzeige von Mails im HTML-Format kann mit wenigen Klicks deaktiviert werden.