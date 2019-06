Phishing: In die Mail-Falle getappt

Firmen im Visier

Firmen-E-Mail-Adressen werden von den Kriminellen mit arbeitsrelevanten Informationen angeschrieben, wie Gehaltsbescheide, Gewinne bei betriebsinternen Verlosungen oder Bewerbungsunterlagen.

Unlängst wurde ein großes heimisches Unternehmen zum Opfer. Ein Webformular zur Lohneinsicht hat Daten wie Name, E-Mail-Adresse und Passwort abgefragt. Nachdem ein Mitarbeiter das Formular ausgefüllt hatte, erhielt der Betrüger Zugriff auf das Webmail-Systems des Betriebs. Daraufhin schickt er die Phishing-Mail an alle der über tausend Firmen-Adressen. Mehrere hunderte Angestellte fielen auf die angebliche Lohneinsicht herein. Die E-Mail-Konten wurden mittlerweile gesichert. Was der Täter aber mit den erbeuteten Daten macht, ist nicht absehbar.