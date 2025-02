ACSC 2025: Hacker-Wettbewerb startet in neuem Look

Die Austria Cyber Security Challenge (ACSC) sucht auch heuer die besten Nachwuchs-Hacker und IT-Security-Talente. Dass die Förderung der Cybersicherheit in Österreich dringend nötig ist, zeigt die aktuelle Lage. Während in ganz Europa Fachkräfte für die IT-Security fehlen, rüsten die Cyberkriminellen zunehmend auf, nutzen verstärkt KI für ihre Angriffe und attackieren kritische Infrastruktur aus politischen Gründen.

„Die ACSC ist eine essenzielle Initiative, um den Nachwuchs zu stärken und unsere Gesellschaft vor den wachsenden Gefahren im Cyberspace zu schützen. Wir müssen junge Menschen frühzeitig für dieses Thema begeistern“, sagt Joe Pichlmayr, Mitinitiator der ACSC. Dass dieser Plan fruchtet, zeigen Erfolgsgeschichten der Teilnehmenden. Einige haben ihren Traumjob bei namhaften Firmen ergattert, andere haben eigene IT-Security-Start-ups gegründet.

3 Klassen

Um die Jüngeren noch mehr zu motivieren, gibt es heuer einen optischen Refresh für die ACSC. Statt auf verbotengut.at meldet man sich auf acsc.land für die Challenge an, die sich im Pixel-Look präsentiert.

Weiterhin gibt es 3 Klassen:

Junior: 14 bis 20 Jahre

14 bis 20 Jahre Senior: 20 bis 25 Jahre

20 bis 25 Jahre Open: Offen für alle

Für Junior und Senior gilt: Teilnehmende müssen entweder österreichische Staatsbürger sein, in Österreich leben oder eine österreichische Schule oder höhere Bildungseinrichtung besuchen.

Die Qualifikationsphase findet diesmal in 2 Wellen statt. Die erste beginnt am 1. März, die zweite am 1. April. Bei diesen Wellen lösen die Teilnehmenden IT-Security-Aufgaben auf einem Online-Portal. Diese könnten heuer selbst ACSC-Veteranen vor neue Herausforderungen stellen. Einige davon wurden zusammen mit den Veranstaltern der deutschen und schweizerischen Cyber Security Challenge geschrieben: „Das heißt, sie sind heuer sicher hochwertiger – um nicht zu sagen schwieriger“, merkt Pichlmayr mit einem Schmunzeln an.

Die Besten kommen ins Finale

Die Qualifikation endet am 1. Mai. Danach werden die jeweils 20 besten Juniors und Seniors, also die, die in der Qualifikation die meisten Punkte sammeln konnten, ins Finale eingeladen. Dort treten sie in Teams gegeneinander, in ihrer jeweiligen Klasse, an. Bei der Open-Klasse kommen die 18 besten ins Finale.

Das Finale findet von 24. bis 26. Juni in Dornbirn statt. Abgesehen von Ruhm und Ehre und Sachpreisen, bietet die ACSC die Chance, wertvolle Kontakte mit anderen IT-Security-Talenten und -Unternehmen zu knüpfen. Weil das den Veranstaltern ein besonders wichtigstes Anliegen ist, werden die 25 besten Juniors und Seniors zusätzlich ins Center of Excellence eingeladen, einem Netzwerk aus Nachwuchs-Hackern, Profis und Firmen.