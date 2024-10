Europameisterschaft im Hacken: So hat Österreich abgeschnitten

Das Finale der ECSC2024 war auf 3 Tage aufgeteilt. Am ersten Tag hatten die Teams Zeit zum Akklimatisieren und Aufbauen. An Tag 2 mussten beim Jeopardy-Wettbewerb verschiedene Aufgaben gelöst werden, die von realen Herausforderungen der IT-Security inspiriert waren. Hier lag Österreich zeitweise sogar in Führung.

An Tag 3 fand das klassische Attack/Defense-Szenario statt. Hier müssen alle Teams gleichzeitig ihre Systeme sichern, als auch die Systeme der anderen Teams angreifen. Der Tag startete nicht gut, Österreich lag auf Platz 29. Nach einer Aufholjagd eroberte das Team Austria zwischenzeitlich Platz 2 in der Livewertung.

Schlussendlich wurde es Platz 5 in der Gesamtwertung . An der Spitze konnte Deutschland knapp den Sieg erringen. Italien, das Heimvorteil hatte, konnte trotz einer überragenden Leistung bei Attack/Defense nicht Deutschlands Vorsprung aus der Jeopardy-Runde aufholen.

„Wir sind auch mit 5. Gesamtplatz unter 37 angetretenen Teams mehr als zufrieden. Es ist unbeschreiblich spannend zu sehen, wie harte Arbeit, Hingabe und Neugier in diesen Rang gemündet haben. Wir hatten heuer ein vergleichsweise sehr junges aber schon extrem starkes Team am Start. Daher gehen sehr zuversichtlich in das 2025er-Finale in Warschau.“, sagt Joe Pichlmayr, Obmann des Vereins Cyber Security Austria (CSA). Der CSA ist für die Bildung des Team Austria verantwortlich und veranstaltet jährlich die Austria Cyber Security Challenge (ACSC).

Auch beim Team Austria selbst gibt es keine hängenden Köpfe. „Nach Monaten intensiver Vorbereitung, die auf unserem nationalen Auswahlprogramm aufbaute, zeigte Österreich außergewöhnliche Fähigkeiten. Ich bin unheimlich stolz auf meine Mannschaft, auf ihr Engagement, ihre technische Kompetenz und ihre Teamarbeit“, sagt Marco Squarcina, Head Coach des Team Austria.