So lassen sich Laptops und PCs sicher zurücksetzen

Dateien nur in den Papierkorb zu verschieben, reicht nicht. Je nach Speicherart sollte man verschiedene Schritte einleiten.

Wer seinen PC oder Laptop verkaufen oder entsorgen will, sollte zuvor alle Daten löschen. Das ist allerdings einfacher gesagt, als getan. Den Unterschied macht hier aus, ob eine SSD oder eine HDD-Festplatte im Gerät verbaut ist.

“Wenn die Nullen und Einsen noch intakt sind, können Daten wiederhergestellt werden”, heißt es in der Datenforensik, also dem IT-Fachbereich, der sich auf die Wiederherstellung gelöschter Daten spezialisiert hat. Einfach eine Datei in den Papierkorb zu verschieben und diesen dann zu leeren, reicht nicht aus, um die Datei vollkommen verschwinden zu lassen. Das hängt mit der Funktion der Speicher zusammen.

Daten werden durch Löschen nicht gelöscht

Wer ein Bild, ein Dokument oder ein Video vermeintlich endgültig von seinem Laptop oder PC löscht, kann die Datei relativ einfach wiederherstellen. Das Betriebssystem löscht nämlich nicht die einzelnen Bits und Bytes, sondern markiert den Bereich als “freier Speicherplatz”. Wenn später eine Datei gespeichert werden muss, kann der Computer auf diesen freien Speicherplatz zugreifen und die einstige Datei überschreiben.