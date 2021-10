IT-Forensiker: Die Jäger der gelöschten Daten

Grundsätzlich gilt: Daten, die durch die Ermittler*innen bzw. Analyst*innen auszuwerten sind, dürfen nicht verändert werden, um vor Gericht beweissicher zu sein. Dafür werden sogenannte „ Writeblocker “ („Schreibblockierer“) eingesetzt. Diese können direkt an den Datenträger, wie einer ausgebauten Festplatte, angeschlossen werden. Vereinfacht dargestellt wird eine 1:1-Kopie erstellt. Gelöschte Daten werden dann bei dieser Kopie rekonstruiert und nicht auf der Festplatte, die beschlagnahmt wurde.

Soll etwa das Internetverhalten einer bestimmten Person nachverfolgt werden, ist der Browser-Cache im Fokus. Denn dieser ist eine Art Zwischenspeicher, der Teile der Webseite (z. B. Bilder, CSS- oder JavaScript-Dateien) beinhaltet. Aufgrund dieser Spuren kann nachverfolgt werden, wo die Person im Web unterwegs war und was sie gemacht hat.

Wird am Handy nichts gefunden, könnten „Backups“ (Sicherungskopien) helfen, die bei Online-Speicherdiensten hinterlegt sind. Üblicherweise benötigt man das Passwort der Nutzer*in, um dieses Backup abrufen zu können. Manche Behörden setzen spezielle Programme ein, um diese Passwörter zu knacken.

Allgemeine Aussagen zum Ablauf seien schwer zu treffen, weil einzelne Ermittlungsverfahren und die jeweiligen technischen Herausforderungen oftmals unterschiedliche Vorgehensweisen erfordern. Außerdem ändern sich diese aufgrund der Schnelllebigkeit des Technologiesektors, so Reifenauer. Grundsätzlich müssen Sicherungskopien angefertigt, die Daten aufbereitet und allenfalls inhaltlich nach technischen Parametern analysiert werden. Schlussendlich muss das Resultat an das jeweilige Entscheidungsorgan und Ermittler*innen zur Verfügung gestellt werden.

Laut Doris Reifenauer von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKSta), sind derzeit 7 IT-Expert*innen aus den unterschiedlichsten Fachbereichen im Ministerium beschäftigt. Sie arbeiten nach inhaltlichen Vorgaben und Anweisungen des jeweiligen Entscheidungsorgans, wobei stets die Besonderheiten des Einzelfalls zu berücksichtigen sind. Bewerbungen von Interessent*innen seien übrigens jederzeit erwünscht . Die Beauftragung von externen Unternehmen seitens der WKStA, konnte eigener Angabe nach, weitgehend kostensparend zurückgedrängt werden und erfolgt nur mehr in Spezialfällen.

Gelöscht ist nicht gleich gelöscht

Egal ob Laptop oder Smartphone: Entscheidend ist auch der Löschzeitpunkt. Kommen aktuelle Daten abhanden und man möchte sie wiederherstellen, ist das meist einfach. Wurden die Daten vor Jahren gelöscht, wird es schwerer. Denn die Sektionen auf dem Speichermedium wurden in der Zwischenzeit wieder überschrieben.

Oft ist auch, wenn etwas gelöscht sein soll, es für einige Zeit nur dafür vorgemerkt und für normale Nutzer*innen nicht sichtbar. Forensische Software ignoriert diese Vormerkung und lässt die Daten wieder aufscheinen. „Und nur was überschrieben wurde, ist gelöscht“, sagt Sattler.

Löscht man absichtlich Daten oder setzt man ein Gerät neu auf, so ist das in der Daten-Forensik ersichtlich. Es gibt anti-forensische Software, um genau diesen Prozess zu verhindern bzw. zu erschweren. „Ein Laie würde damit aber nicht viel erreichen“, merkt Theiner an: „Man kann bestimmte Daten sicher löschen. Es entstehen aber häufig zusätzliche Spuren, die dem Anwender nicht bewusst sind, von Forensikern aber gefunden werden.“ Man könne versuchen, die Daten vor dem Löschen zu verschlüsseln, aber auch das ist nicht unbedingt endgültig. Es sei „ein Katz-und-Maus-Spiel“.