Wie man eine Festplatte richtig löscht

Ein kurzer Klick auf die [Entf]-Taste und weg ist die Datei. Möchte man meinen. Denn mit dem Verschieben von Bildern, Dokumenten und Co. in den Papierkorb sind die Dateien nicht endgültig gelöscht. Auch nach dem Ausleeren des Mülleimers halten sich die Daten hartnäckig auf der Festplatte. Wie aber lösche ich meine Festplatte richtig? Wir haben für euch die wichtigsten Infos zusammengefasst.

Warum sind meine Daten nicht vollends gelöscht?

Dass sich die Daten auch nach dem Leeren des Papierkorbs hartnäckig auf der Festplatte halten, liegt an der Art und Weise wie ein Computer Daten speichert. Eine Datei ist nicht an einem Ort zu finden, sondern an unterschiedlichen Stellen auf der Festplatte verteilt. Wie findet der PC die verstreuten Elemente der Datei? Dazu sucht er im TOC, dem „Inhaltsverzeichnis“ eines Computers (englisch "Table of Contents"), nach dem entsprechenden Verweis. Dieser gibt dann an, wo sich die Datei genau befindet.

Löschen Nutzer*innen nun eine Datei, so entfernen sie nur den Verweis im Inhaltsverzeichnis, nicht aber die Daten selbst. Das Betriebssystem markiert den Speicherplatz als „frei“ und überschreibt die Files erst nach und nach mit neuer Information. Selbst eine frisch gelöschte Datei, kann daher noch einige Zeit in vollem Umfang auf der Festplatte liegen und mit Recovery-Tools wie Recuva oder Photorec wiederhergestellt werden.

Wie lösche ich meine Daten sicher?

Wenn der Papierkorb und das Leeren nicht hilft, was dann? Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Aber Achtung: nicht alle garantieren 100-prozentigen Erfolg. Sind wichtige Dateien erstmal gesichert, müssen Nutzer*innen in einem zweiten Schritt feststellen, welche Festplatte in ihrem Rechner verbaut ist. Denn je nachdem, ob sie es mit einer klassischen Magnetfestplatte (HDD) oder einer Solid State Disk (SSD) zu tun haben, werden Daten anders abgespeichert.

Wie kannst du deinen Festplattentyp herausfinden? Bei Windows-PCs findest du die Beschreibung in Systemsteuerung > Gerätemanager > Laufwerke. Einigermaßen moderne Apple MacBooks verfügen in der Regel nur noch über SSD Festplatten.

HDDs löschen

Eine Magnetfestplatte macht Nutzer*innen das Löschen einfacher. Denn der gesamte Speicherplatz kann schlichtweg überschrieben werden – einen solcher Vorgang wird auch „Wiping“ genannt. Tools wie Eraser (Freeware) übernehmen den Löschvorgang für User*innen und überschreiben die Festplatte mehrmals. Das macht es Unbefugten schwer, die Dateien wiederherzustellen.

Wer auf Nummer sicher gehen will, kann seine HDD-Festplatte außerdem mit einem Programm namens DBAN löschen. Diese Software tritt bereits in Aktion bevor das Betriebssystem des eigenen PCs aktiv wird und kann somit direkt auf die Festplatte zugreifen. Dazu erstellen User*innen anhand der Anleitung von DBAN einen USB-Stick, mit dem sie den Rechner starten und den Löschvorgang beginnen können.