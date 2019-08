Was Ermittler mit Straches Handy anstellen können

„Ohne Code hat man bei neueren Geräten praktisch keine Chance, an die verschlüsselten Daten zu kommen“, sagt Forensiker Daniel K. (Name der Redaktion bekannt) zur futurezone. Abhilfe können Programme von spezialisierten Firmen wie des israelischen Forensikunternehmens Cellebrite schaffen, die in vielen Fällen in der Lage sind, gesperrte Handys zu knacken. Diese suchen nach Schwachstellen im Betriebssystem und nutzen diese aus, um die Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen.

Ermittler benötigen auch Glück. Denn selbst wenn man bei einem Gerät ansteht, kann es sein, dass ein paar Wochen später eine Lücke gefunden und entsprechende Entsperr-Werkzeuge verfügbar sind. Manche Lücken und Tricks sind zwar auch im Internet auffindbar. Durch die Vielzahl der Modelle sind heimische Forensiker im Normalfall aber auf Firmen wie Cellebrite angewiesen, deren Programme sie meist um teures Geld zukaufen müssen.

Gelöschte Daten wiederherstellen

Haben sich die Forensiker erst einmal Zugang zum Handy geschafft, können auch vermeintlich gelöschte Daten rekonstruiert werden. Denn nur weil man als Nutzer einige eventuell kompromittierende WhatsApp-Nachrichten oder SMS gelöscht hat und auch selber nicht mehr wiederherstellen kann, sind diese noch lange nicht aus dem Telefonspeicher verschwunden.