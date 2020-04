So nutzt man das Smartphone als Webcam

Equipment

Eigentlich braucht man nur das Smartphone und ein bisschen Geduld. Will man die Behelfs-Webcam aber häufiger nutzen, kann man über die Anschaffung eines kleinen Stativs nachdenken. Das gibt es in sehr einfacher Ausführung ab rund 13 Euro bei Amazon. So kann man das Smartphone bequem und in einem geeigneten Winkel aufstellen.

Wer ein Headset - also Kopfhörer mit integriertem Mikrofon - für das Smartphone hat, sollte dieses auch für das Gespräch nutzen. So kann die Tonqualität ein wenig verbessert werden. In jedem Fall sollte man aber beim Videochat Kopfhörer nutzen, damit das Gespräch nicht auch über das Mikrofon aufgenommen wird.

Fazit

Grundsätzlich muss man festhalten, dass keine App von Beginn an fehlerfrei funktioniert hat. Möchte man das Smartphone als Webcam nutzen, sollte man sich ein bis zwei Stunden nehmen, um alles fehlerfrei einzurichten und die richtige App für den eigenen Bedarf zu finden.

Kann man sich einen Fehler nicht erklären, wie zum Beispiel Verbindungsprobleme, konnte das in diesem Test mit Neustart von Computer oder Software behoben werden. Hilft das nicht, konnte eine Neuinstallation der App und Software helfen. Das hat beim Beheben der Sound-Probleme geholfen. Das soll nicht Abschrecken, denn die Apps sind eigentlich sehr einfach zu bedienen. Man sollte nur ein wenig Geduld haben.