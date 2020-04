Im Homeoffice: 6 Gadgets, die das Arbeiten angenehmer machen

4. Geräuschunterdrückende Kopfhörer

Besonders dann, wenn man Kinder - oder Mitbewohner mit mechanischen Tastaturen - hat, kann das Homeoffice lauter als das Großraumbüro werden. Um sich trotzdem konzentrieren zu können, bietet sich der Einsatz geräuschunterdrückender Kopfhörer an. Zwar filtern sie Sprache nicht ganz so gut wie andere, monotonere Geräusche in anderen Frequenzbereichen, für eine Spur von Ruhe sorgen sie aber dennoch.

Bei einer Tragezeit von mehreren Stunden täglich lohnt es sich zu etwas höherpreisigen Modellen zu greifen. Zu den derzeit besten Over-Ear-Kopfhörern mit aktiver Geräuschunterdrückung zählen die Sony WH-1000XM3 (futurezone-Test). Bei einigen Händlern sind sie bereits ab knapp 270 Euro zu haben. Um etwa 250 Euro bekommt man aktuell die Bose QuietComfort 35 in der zweiten Generation. Beide Modelle lassen sich sowohl per Bluetooth als auch Kabel an den Computer anschließen.