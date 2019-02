Sony WH-1000XM3 im Test: So schön klingt Stille

Akku

Der Akku der Kopfhörer wird per USB-C-Kabel geladen. Das ist ein Pluspunkt, da die meisten Smartphones, die jünger als zwei Jahre sind, auf diesen Standard setzen. Einige aktuelle Kopfhörer der Konkurrenz nutzen immer noch Micro-USB.

Sony gibt die Laufzeit des Akkus mit 30 Stunden an. Je nach gewähltem Modus, entweder für höhere Klangqualität oder stabilere Verbindung, war die tatsächliche Akkulaufzeit zwischen 24 und 28 Stunden, was immer noch reichlich ist. Bei 1,5 Stunden pendeln an Werktagen kommt man so drei Wochen durch, bevor man die Kopfhörer aufladen muss.

Sollte man auf das Akkuladen mal vergessen haben, reicht es schon die Kopfhörer für ein paar Minuten anzustecken, bevor man das Haus verlässt. Zehn Minuten aufladen reichen laut Sony für fünf Stunden Akkulaufzeit (realistisch sind vier).

Bedienung

Die WH-1000XM3 haben nur zwei physische Tasten. Diese befinden sich links unten und sind zum Ein- und Ausschalten, sowie zum Wechseln der Geräuschunterdrückung. Die übrige Bedienung erfolgt über die berührungsempfindliche Fläche an der linken Seite.

Mit Wischen nach oben und unten wird die Lautstärke geändert, Vor- und Zurückwischen wechselt den Track. Doppeltes Antippen in der Mitte pausiert die Wiedergabe oder nimmt Anrufe an. Bedeckt man die rechte Ohrmuschel ganz mit der Handfläche, werden die Umgebungsgeräusche hörbar gemacht, solange die Hand dortbleibt. So kann man kurz Gespräche führen oder der Durchsage im Zug lauschen, ohne die kleine Taste zum Wechseln der Geräuschunterdrückung erfühlen zu müssen.

Wird das 3,5mm-Klinkenkabel verwendet, ist die Softtouch-Steuerung deaktiviert. Lediglich das Durchschalten der Außengeräusche durch Handauflegen funktioniert noch. Wer, warum auch immer, lieber mit Kabel als kabellos Musik hört, muss also das Handy zum Ändern der Lautstärke zücken.