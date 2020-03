In Quarantäne: So rüstet man sich fürs Homeoffice

Auch Microsoft Teams bietet diese Funktionen. Sie sollen eine ganze Arbeitsumgebung bieten mit Notizen, Konferenzen und der Möglichkeit, Kollegen (beispielsweise von der IT) Zugriff auf den eigenen Computer zu geben. Teams gehört zu Office 365 und macht vor allem dann Sinn, wenn man ohnehin schon Microsoft Office Produkte wie Outlook, Word usw. nutzt. So kann auch gemeinsam an Dokumenten gearbeitet werden.

Auch Google bietet mit der G Suite eine ähnliche Arbeitsumgebung an, an der alle eingeladenen Nutzer teilnehmen können. Hier können Termine und Dokumente verwaltet und Daten in die Google-Cloud geladen werden. Für die Kommunikation stehen Chat und Videotelefonie zur Verfügung. Google bietet nach Ausbruch des Coronavirus allen G-Suite-Kunden bis zum 1. Juli Zugriff auf Premium-Features, wie CEO Sundar Pichai auf Twitter mitteilte.