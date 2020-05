Die besten Passwort-Manager im Überblick

1Password ist vor allem wegen seiner Übersichtlichkeit und der nahtlosen Nutzung auf mehreren Geräten bei seinen Nutzern beliebt. Apps gibt es für Windows, Mac, iOS und Android. Beliebt ist außerdem die Browser-Extension, die das Anmelden innerhalb des Browsers per Knopfdruck erledigt. Die Apps lassen sich untereinander via Dropbox synchronisieren. Wer seine Daten lieber lokal behält, kann diese auch via WLAN-Server an seine Geräte verteilen.