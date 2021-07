123123, starwars und hello: Die dümmsten neuen Passwörter

IT-Sicherheitsunternehmen SplashData hat seine jährliche Rangliste der am häufigsten verwendeten Passwörter veröffentlicht. Die Einträge dort sorgen weiterhin für Kopfschütteln und lassen an der Kreativität vieler Internet-Nutzer zweifeln. So wird die Rangliste, wie in den vergangenen vier Jahren, von „123456“ und „password“ angeführt. Auf den Plätzen dahinter herrscht ein reger Schlagabtausch zwischen verschiedenen Varianten der Zahlenfolge („12345678“, „123456789“, „1234567“, „12345“) und anderer gängiger Begriffe und Buchstabenkombinationen („qwerty“, „letmein“, „football“, „iloveyou“, „admin“).

Obwohl einige der Einträge zufällig erscheinen mögen, stecken dahinter meist nur Zeichen, die auf der Tastatur aneinandergereiht sind, wie etwa „qwerty“, „asdf“, „1q2w3e“, „qazwsx“ und „1qazwsx“. Kurioserweise findet sich dieses Jahr auch „starwars“ auf Platz 16. Die beliebte Filmreihe dürfte wohl viele Internet-Nutzer dazu angeregt haben, ihren Lieblingsfilm als Passwort zu wählen.