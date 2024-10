Ghost Shark: Neues Video zeigt geheimnisvolles unbemanntes U-Boot

26.10.2024

Ein Video der australischen Marine zeigt das unbemannte Unterwasserfahrzeug im Rahmen einer Übung.

Schon im April hat das US-Rüstungsunternehmen Anduril Industries das unbemannte U-Boot Ghost Shark vorgestellt. Ursprünglich wurde es gemeinsam und für den Einsatz in der Royal Australian Navy entwickelt. Aus Australien kommen nun auch erstmals Videos, die Ghost Shark erstmals unter Wasser zeigen. Entdeckt hat das The War Zone. Veröffentlicht wurde das Video vom australischen Verteidigungsministerium. Die Aufzeichnungen stammen von der Übung Autonomous Warrior 2024. Autonomous Warrior 24 wurde in Kooperation zwischen Australien, der Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich durchgeführt (AUKUS - Australia, United Kingdom und United States) durchgeführt. Darum berichtet auch das US-Verteidigungsministerium davon. Im Zentrum standen unbemannte maritime Systeme.

Zum Teil verpixelt Das U-Boot ist dabei in 2 Einstellungen zu sehen (siehe großes Bild oben und hier). In beiden Fällen ist der obere Teil des Mastes an der Front verpixelt. Offenbar will die australische Marine hier keinen allzu detaillierten Einblick in die Fähigkeiten des U-Bootes liefern.

© Australian Ministry of Defense

Modularer Aufbau Ghost Shark ist modular aufgebaut und kann mit einer Vielzahl von Nutzlasten ausgestattet werden, wie Sensoren, Waffen oder andere Unterwassersysteme. Details zu den genauen Fähigkeiten, maximale Reichweite, Geschwindigkeit oder geplante Missionen, sind derzeit noch rar. ➤ Mehr lesen: Ghost Shark: Geheimnisvolle U-Boot-Drohne in USA eingetroffen Im August hat Anduril-Manager Shane Arnott aber einige Dinge verraten. Während Nase und Heck jeweils speziell konstruiert sind, sind die Nutzlastbereiche in der Mitte alle gleich aufgebaut. Jeder dieser modularen Abschnitte verfügt über integrierte Daten- und Stromanschlüsse, sodass mehr oder weniger alles in ihnen platziert werden kann. Besondere Größe Arnott weist vor allem auf die Größe des XL-AUV hin. So seien alleine diese Transportmodule größer, als ganze andere Unterwasser-Drohnen, wie er erklärt. Wie groß die Unterwasserdrohne dann schlussendlich ist, hängt davon ab, wie viele Module integriert sind. “Wir können also nicht sagen, wie groß dieses Ding werden kann, aber es ist sehr viel möglich”, so Arnott. Durch das Fehlen großer Mast-Strukturen sei man extrem flexibel, was die Gestaltung der Nutzlastbereiche angeht. ➤ Mehr lesen: "Manta Ray"-Unterwasserdrohne auf Google Maps entdeckt