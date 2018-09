Mit diesen Apps bleibt das Smartphone sicher

Malware-Apps

Nicht nur die Kommunikation zwischen Nutzer und Server muss geschützt werden, auch die Daten am Gerät selbst sind einer nicht zu unterschätzenden Gefahr ausgesetzt. Gerade Android-Smartphones laufen oft aufgrund veralteter Software Gefahr, von Adware, Trojanern und Co. übermannt zu werden. Ist das Gerät einmal infiziert, ist von leichten bis schweren Folgen alles möglich.

In den harmlosesten Fällen klinkt sich am Gerät Adware ein die, egal wo man sich am Smartphone gerade befindet, ungehemmt Werbung einblendet. In Extremfällen befallen Schädlinge aber sogar ganze Apps. So sind beispielsweise Fälle bekannt, in denen Banking-Apps gezielt manipuliert wurden, um mTAN-Codes abgreifen zu können. Zwar gilt auch auf dem Smartphone, dass hundertprozentiger Schutz nie garantiert ist, mit den richtigen Apps kann aber einiges an Ärger vermieden werden. In Tests immer wieder hervorgehoben werden beispielsweise die Anwendungen von Avast, Kaspersky und F-Secure.

Die Smartphone-Apps der weitläufig bekannten Entwickler kümmern sich um die bekanntesten Arten von Malware. Im Gegensatz zu Android-Usern sind iPhone-Nutzer mehr oder minder machtlos. Um auf iOS-Geräten die maximale Sicherheit zu bekommen, sollten Softwareupdates regelmäßig durchgeführt werden. Außerdem ist zu empfehlen, auf Apps aus fremden Quellen, die mit Corporate-Zertifikaten oder per Self-Signing und außerhalb des Appstore verteilt werden, zu verzichten.



Avast, Kaspersky und F-Secure sind kostenlos für Android erhältlich.