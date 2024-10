NASA-Astronaut nach Landung ins Krankenhaus gebracht

Stabiler Zustand

Die gesamte Crew wurde daraufhin nicht zum Johnson Space Center in Houston, sondern in ein Krankenhaus in Florida geflogen, wie es heißt. Die erkrankte Person wurde im Krankenhaus vorsorglich zur weiteren Behandlung aufgenommen, befinde sich aber “in stabilem Zustand”, wie die NASA schreibt.

➤ Mehr lesen: Neue NASA-Raumanzüge vorgestellt: Der Astronaut trägt Prada

Laut der NASA verliefen die Rückkehr zur Erde sowie die Landung ohne Zwischenfälle. Das medizinische Problem wurde im Rahmen einer Routineuntersuchung festgestellt.

Die Besatzung verbrachte 235 Tage auf ihrer Mission. Davon bewohnte sie 232 Tage die ISS.