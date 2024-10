Neue NASA-Raumanzüge vorgestellt: Der Astronaut trägt Prada

"Wir haben unser Fachwissen über Hochleistungsmaterialien , Funktionen und Nähtechniken ausgetauscht und dabei viel gelernt", sagt Prada-Sprecher Lorenzo Bertelli in einer Aussendung . Die Inspirationen des italienischen Modeunternehmens kamen vor allem in der äußeren Schicht des Raumanzugs zur Anwendung, die vor der Mondumgebung schützen und gleichzeitig visuelle ansprechend sein soll.

Extrem hohe und extrem tiefe Temperaturen sowie rasiermesserscharfer Mondstaub in allen Ritzen - Raumanzüge für Mondmissionen müssen einiges aushalten. Das Unternehmen Axion Space hat im Auftrag der NASA daher neue Raumanzüge entwickelt, die diesen Strapazen standhalten können. Als Partner suchte sich das Unternehmen ausgerechnet das Luxus-Label Prada .

Die "Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU)", so der vollständige Namen des Raumanzugs, soll erstmals im September 2026 bei der Artemis III Mission zum Einsatz kommen. Astronauten werden dabei etwa eine Woche lang die eisigen Südpolkrater des Mondes erforschen und dort Proben sammeln.

Forschung bei -200 Grad

Die Anzüge sollen dabei "die tiefsten Temperaturen in den ständig beschatteten Regionen mindestens 2 Stunden lang aushalten". In diesen schattigen Regionen sinkt das Thermometer gerne auf unter -200 Grad Celsius. Die 25-lagigen Raumanzüge der Apollo-Missionen waren für Temperaturen um -150 Grad Celsius ausgelegt, die am Mondäquator gemessen werden.

Gleichzeitig können die Temperaturen auf dem Mond bei voller Sonneneinstrahlung auf mehr als 100 Grad ansteigen, weshalb sie aus weißem Material bestehen, das die Wärme reflektiert.