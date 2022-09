NASA gibt bekannt, wer Raumanzüge für Mondlandung entwickeln wird

Das texanische Unternehmen wird die Weltraumanzüge für die Artemis-3-Mission fertigen, bei der nach mehr als 50 Jahren erstmals wieder Menschen einen Fuß auf den Mond setzen sollen. Dafür erhält die Raumfahrtfirma 229 Millionen US-Dollar.

Mondlandung "nicht vor 2025"

Bei den neuen Raumanzügen wird Axiom Space das Design, Entwicklung, Zertifizierung und Produktion übernehmen. Die NASA selbst gibt lediglich die technischen Anforderungen vor und prüft, ob die Anzüge auch für eine Erkundung der Mondoberfläche geeignet sind.

Bis dahin dürfte das Unternehmen allerdings genug Zeit haben, die Mondlandung ist “nicht vor 2025” geplant. Durch die letzten Fehlschläge der unbemannten Artemis-1-Mission, deren Start bereits zweimal abgesagt werden musste, könnte sich das Datum noch weiter nach hinten verschieben.

Axiom Space brachte Weltraumtouristen zur ISS

Axiom Space ist kein Unbekannter in der Branche. Das Unternehmen schickte etwa erst im April 2022 4 Astronauten bei der ersten vollständig privat finanzierten Mission auf die internationale Raumstation ISS. Der nächste Flug soll bereits im Frühling 2023 folgen.

In Zukunft will das Unternehmen noch weitere Weltraumtourist*innen ins All schicken. Dafür sollen ab 2024 eigene Module an die ISS gebaut werden, die von Axiom betrieben werden. Die Flüge sind betuchter Klientel vorbehalten, ein Sitzplatz zur ISS kostete bei Axiom zuletzt 55 Millionen Dollar.