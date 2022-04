Nicht nur Weltraumtourismus: Was Axiom Space im All plant

Wenn es keine weiteren Verschiebungen mehr gibt, soll am kommenden Freitag die Raumfahrtmission Ax-1 starten. Das Unternehmen Axiom Space schickt dabei 4 Astronauten an Bord einer SpaceX Crew Dragon Kapsel zur Internationalen Raumstation. Es wird sich um die erste vollständig private Crew handeln, die die ISS besucht. Sie besteht aus einem sehr erfahrenen ehemaligen NASA-Astronauten und drei Neulingen. Sie sind einerseits Weltraumtouristen, andererseits haben sie aber auch Forschungsaufträge , die sie innerhalb von 8 Tagen auf der ISS erfüllen müssen.

Raumstation aus 4 Modulen

Ax-1 soll zeigen, wohin die Reise von Axiom Space in Zukunft führen soll: Einerseits will das in Houston, Texas, beheimatete Unternehmen Flüge ins All für eine wohlhabende Klientel öffnen - ein Sitzplatz zur ISS kostet 55 Millionen Dollar. Andererseits will es Unternehmen auf der Erde die Möglichkeit bieten, Forschung und Entwicklung in der Schwerelosigkeit voranzutreiben. In Zukunft soll dies auf einer eigenen Raumstation geschehen, der "Axiom Station". Sie soll zunächst als Teil der ISS aufgebaut und später davon abgekoppelt werden.

Laut Plan soll das erste Modul von Axiom Space im Jahr 2024 an der ISS angebaut werden. Ihm sollen drei weitere Module folgen. Das vierte und letzte Modul soll 2027 in den Orbit gebracht werden. Mit einer eigenen Solaranlage und eigener Luftschleuse für Weltraumspaziergänge soll sie die Module völlig unabhängig von der ISS machen. Wird die ISS außer Dienst gestellt, kann die Axiom Station separat weiterbetrieben werden. Raumfahrtexperte Eugen Reichl hält das Vorhaben für realistisch: "Ab 2030 gibt es wahrscheinlich keine ISS mehr. Für die Mikrogravitationsforschung gibt es weiterhin Bedarf. Also der Markt ist da."