Lustigerweise wurden die Fotos ausgerechnet im Heimatort von Matthias Maurer aufgenommen, in Sankt Wendel im Saarland. "Liebe Grüße aus Matthias Maurers Heimatstadt - es war sehr spannend", merkte der Astrofotograf in einem seiner Tweets an.

Vergangene Woche absolvierten die beiden Astronauten Raja Chari und Matthias Maurer einen mehrstündigen Außeneinsatz bei dem sie einige Instandhaltungsarbeiten durchführten. Auf dem Foto von Voltmer ist Maurer im Vordergrund zu sehen, Chari gleich dahinter in der Nähe des Roboterarms Canadarm2.

Zwischenfall bei Weltraumspaziergang

Was auf dem Foto von der Erde aus nicht zu sehen ist: Bei dem Spacewalk hat es einen Zwischenfall gegeben. Als Maurer nach fast 7 Stunden ins Innere der ISS zurückgekehrt ist, wurde in seinem Helm etwas Wasser entdeckt. Der deutsche Astronaut war dabei aber nicht in Gefahr.

Der Vorfall weckt Erinnerungen an den italienischen Astronauten Luca Parmitano. Als der 2013 auf der ISS stationiert war sammelte sich bei einem Außeneinsatz so viel Wasser in seinem Helm, dass er fast ertrunken wäre.