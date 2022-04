NASA-Astronaut verrät, worauf er sich am meisten auf der Erde freut

Der NASA Astronaut kehrte nach fast einem Jahr auf der ISS diese Woche auf die Erde zurück.

355 Tage war NASA-Astronaut Mark T Vande Hei im All, bevor er diese Woche zurück auf die Erde gekommen ist. Auf die Frage, auf was er sich am meisten freue, sagte er: „Darauf, für mich und meine Frau eine Tasse Kaffe zuzubereiten. Im Bett zu sitzen, um miteinander zu reden, die Nachrichten zu verfolgen und nachzulesen. Einen ruhigen, gemütlichen Samstagmorgen zu haben ist ebenfalls ein wundervolles Ding. Und dann, nach alle dem, freue ich mich auf Chips mit Guacamole.“ Vande Hei ist der Astronaut in der Geschichte der NASA, der die längste Zeit am Stück im All verbracht hat. Länger er als war nur Valeri Polyakov aus Russland im All, der Mitte der 1990er-Jahre 438 Tage im All gewesen war.

Was die Zeit im All mit dem Körper macht Eine so lange Zeit im All, das macht etwas mit dem Körper von Astronaut*innen. Auf diese kommt nach der Rückkehr zur Erde eine harte Zeit zu. Im Allgemeinen benötigen Astronaut*innen für jeden Monat, den sie in der Mikrogravitation verbracht haben, zwei Monate zur Erholung. Im Fall von Vande Hei wären das fast 2 Jahre. Astronaut*innen nach ihrer Rückkehr sind außerdem anfällig für Brüche und Nierensteine.



Selbst intensive tägliche Trainingseinheiten mit Laufband, Fahrradergometer und anderen Trainingsgeräten an Bord der ISS, gepaart mit einer ausgewogenen, nährstoffreichen Ernährung, haben sich als nur teilweise wirksam erwiesen, um die im All entstandenen Mineralstoffverluste auszugleichen, berichtet Engadget.

Vande Hei nach seiner Rückkehr auf der Erde mit "Thumbs up" und einem fetten Grinser im Gesicht © via REUTERS / BILL INGALLS/NASA

"Guter, gesundheitlicher Zustand" Dann gibt es auch noch so etwas wie eine „Weltraumanämie“. Im Weltraum dürften offenbar rote Blutkörperchen zerstört werden, haben Studien rausgefunden - und zwar über die gesamte Dauer der jeweiligen Mission. Im Weltraum steigt diese Zahl der roten Blutkörperchen, die zerstört werden, um etwa die Hälfte. Das hat etwas mit den Flüssigkeitsverschiebungen im Körper zu tun, wenn sich dieser an die Schwerelosigkeit anpasst.



Dann gibt es zudem noch viele andere Phänomene, die auftreten können, wenn Astronaut*innen wieder auf der Erde landen. Vande Hei kam am 30. März an Bord einer russischen Soyuz-Kapsel in Kazakhstan an, zusammen mit seinen russischen Kollegen Anton Shkaplerov und Pyotr Dubrow. Laut einem Bericht von space.com befinden sich alle drei in „gutem, gesundheitlichen Zustand“.

Das Foto zeigt die Ankunft der Soyuz-Kapsel auf der Erde © APA/AFP/NASA/BILL INGALLS / BILL INGALLS