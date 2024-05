So sieht der neue Raumanzug für Weltraumtouristen von SpaceX aus

SpaceX veröffentlichte ein Video , das den ersten SpaceX-Raumanzug für Weltraumtourist*innen zeigt. Diesen sollen die Astronaut*innen bei der „Polaris Dawn“-Mission tragen, die bald starten soll. Mehrere Weltraum-Tourist*innen sollen dann gleich mehrere Tage im All verbringen.

EVA-Anzug ist eine Weiterentwicklung

Grundlage für den neuen SpaceX-Anzug ist jener, den die Weltraum-Tourist*innen bei der „Inspiration4“-Mission 2021 trugen. Einige Dinge wurden daran verbessert und neue Herstellungsmethoden eingesetzt. Laut SpaceX hat der neue Anzug viel Bewegungsspielraum, einen Helm mit besserem Visier und einem sogenannten Heads-Up-Display (HUD) sowie eine Kamera.

Das Material, aus dem der Anzug gefertigt ist, soll eine Mischung aus temperaturregulierenden Stoffen und Materialien sein, die auch in der Zwischenstufe der Falcon-9-Rakete und dem Rumpf des Dragon-Raumschiffes stecken. Der Raumanzug wurde speziell für den anstehenden All-Spaziergang angepasst – es handelt sich daher um einen sogenannten EVA-Anzug (Extravehicular Activity).

Im Unterschied zu den Raumanzügen, die Astronaut*innen normalerweise tragen, die die Internationale Raumstation ISS besuchen, ist der SpaceX-Raumanzug wesentlich kompakter. Es fehlt der typische Rucksack. Damit transportieren ISS-Astronaut*innen sonst ihre Lebenserhaltungssysteme – Strom, Luft und ein Kühlsystem. Die SpaceX-Astronaut*innen mit dem EVA-Anzug haben so vergleichsweise viel mehr Bewegungsspielraum.

Flug mit Dragon-Raumschiff

Organisiert wird der Ausflug ins Weltall von Jared Isaacman, der bereits die „Inspiraton4“-Mission 2021 anführte. Das war der erste Flug von Zivilist*innen ins All überhaupt. Damals flogen die Tourist*innen auch an Bord eines Dragon-Raumschiffes. Durch einen gläsernen Dom genossen sie eine atemberaubende Aussicht auf die Erde. Mit Isaacman kommen Sarah Gillis und Anna Menon, 2 leitende Ingenieurinnen bei SpaceX, mit auf die Mission. Als Pilot wird Scott Poteet mitfliegen.

Die Weltraumtourist*innen werden dann im Dragon-Raumschiff sitzen und von einer Falcon-9-Rakete in den Orbit gebracht. Auf einer Höhe von etwa 700 Kilometern über der Erde werden 2 Crew-Mitglieder einen Weltraumspaziergang unternehmen – allerdings werden alle Dragon-Passagiere den Anzug tragen, weil das Raumschiff keine Luftschleuse besitzt.

Der Spaziergang soll einige Stunden lang dauern. Dabei wird es vor allem um einen ausgiebigen Test der Anzüge gehen. So will SpaceX etwa schauen, wie gut man sich in dem Anzug bewegen kann und wie er unter Mikrogravitationsbedingungen performt.

Für den Missionsstart gibt es bisher kein konkretes Datum. Laut Informationen von Digital Trends soll es aber noch dieses Jahr so weit sein. Möglich sei sogar ein Start noch im Sommer.

Weltraumanzug für das Leben auf anderen Planeten

Auch SpaceX-Chef Elon Musk meldete sich unter dem Video in einem Kommentar zu Wort. Er sieht den SpaceX-Anzug als wegweisenden Schritt für die Besiedelung des Weltraums. „Für den Bau einer Mond-Basis und einer Stadt auf dem Mars brauchen wir Millionen von Raumanzügen“, schreibt Musk dort. „Die Entwicklung unseres Anzugs und der Weltraumspaziergang sind wichtige Schritte auf dem Weg zu einem skalierbaren Design für Raumanzüge, die künftig bei Langzeitmissionen getragen werden, wenn wir auf mehreren Planeten leben.“