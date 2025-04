Women in Data Science Villach: Konferenz im Livestream

Am 10. April 2025 findet die Women in Data Science (WiDS)-Konferenz in Villach zum 6. Mal statt.

Die Women in Data Science-Initiative (WiDS) hat das Ziel, Frauen in Datenwissenschaften weltweit zu fördern und zu inspirieren. Die Konferenz bietet eine hervorragende Gelegenheit für Fachleute und interessierte Personen, sich in angenehmer Atmosphäre zu vernetzen. Am 10. April kehrt sie zum 6. Mal nach Villach zurück.

Zu den Programmpunkten zählt eine Keynote zum Thema "From vision to success - the journey of WiDS Villach" sowie 2 thematische Sessions: "The Special of Spatial in Data Science" und "Riding the Data Science Wave: Unveiling Insights from Motion Data". Außerdem wird es eine praxisnahe Ausstellung "WiDS in Motion" geben.

Detaillierte Informationen zu Programm und Sprecher*innen finden sich auf der Webseite der Konferenz. Wer heute nicht dabei sein kann, kann sich die Konferenz im Livestream ansehen. Los geht es um 9 Uhr: