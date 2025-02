WiDS Villach 2025: Datenwissenschaft und KI im Fokus

Am 10. April 2025 findet die Women in Data Science (WiDS)-Konferenz in Villach zum 6. Mal statt.

Die Konferenz Women in Data Science (WiDS) kehrt am 10. April 2025 zum 6. Mal nach Villach zurück. Die Veranstaltung, die am Campus der FH Kärnten stattfindet, zielt darauf ab, Frauen in den Datenwissenschaften weltweit zu fördern und zu inspirieren.

Zu den Programmpunkten zählt eine Keynote zum Thema "From vision to success - the journey of WiDS Villach" sowie 2 thematische Sessions: "The Special of Spatial in Data Science" und "Riding the Data Science Wave: Unveiling Insights from Motion Data". Außerdem wird es eine praxisnahe Ausstellung "WiDS in Motion" geben.

Teilnahme kostenlos

Die WiDS-Botschafterinnen Olivia Pfeiler und Anita Kloss-Brandstätter organisieren die Veranstaltung gemeinsam mit ihrem Team. Die Teilnahme an der Konferenz ist kostenlos und sowohl vor Ort als auch online via Livestream möglich. Interessierte können sich unter www.widsvillach.org/registration anmelden. Weitere Details und Informationen gibt es auf der Homepage www.widsvillach.org.