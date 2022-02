SpaceX plant ersten Weltraumspaziergang von Touristen noch 2022

Der Milliardär Jared Isaacman will noch 3 weitere Ausflüge ins All machen, unter anderem mit der neuen SpaceX-Rakete Starship.

SpaceX will noch 2022 erneut eine Gruppe Weltraumtourist*innen ins All bringen. Teil des Vorhabens ist erneut der US-Milliardär Jared Isaacman. Er hatte 2021 den ersten mehrtägigen Flug von Hobby-Astronaut*innen ins All geleitet und bezahlt (futurezone berichtete). Nun plant er zusammen mit SpaceX 3 weitere Flüge.

Der 39-jährige Gründer des Bezahldienstes Shift4 kündigte am Montag an, bei der ersten Mission mit dem Namen "Polaris Dawn" sei auch ein Weltraumspaziergang geplant. Es wäre der erste Weltraumspaziergang bei einer privatwirtschaftlich organisierten Raumfahrtmission. Der Start ist für Ende des Jahres geplant.