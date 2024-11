Größter Batteriehersteller der Welt ist überzeugt: “Tesla wird scheitern”

Der Boss von CATL glaub nicht an Teslas Batterietechnologie. Er diskutierte im April deshalb mit Elon Musk.

Robin Zeng ist der Chef von CATL, dem größten Batteriehersteller für E-Autos der Welt. In einem Interview mit Reuters erzählte er nun, dass er im Frühling eine heftige Diskussion mit Elon Musk geführt habe, als dieser zu Gast in China war. „Ich habe es ihm gezeigt. Er war still. Er weiß nicht, wie man eine Batterie macht“, erklärte Zeng im Interview selbstbewusst.

Zeng ist pessimistisch

Erst im September verkündete Tesla einen wichtigen Meilenstein bei seiner Batterieherstellung. Der US-Autohersteller hat die 100-millionste 4680-Batterie hergestellt. Zeng glaubt nicht, dass Tesla mit der Batterie erfolgreich sein wird, er sagt: "Tesla wird scheitern und nie Erfolg damit haben."