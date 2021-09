SpaceX bringt erstmals Hobby-Astronauten ins Weltall

Zum ersten Mal hat das private Raumfahrtunternehmen SpaceX 4 Weltraumtourist*innen in den Erdorbit gebracht.

SpaceX hat erstmals 4 Hobby-Astronaut*innen erfolgreich ins Weltall gebracht. Im Rahmen der Mission "Inspiration4" hob die Falcon-9-Rakete um 20:03 Uhr (Ortszeit) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab. Die Weltraumtourist*innen befinden sich gerade auf dem Weg in den Erdorbit in eine Höhe von 575 Kilometer.

Der Flug ist die erste bemannte Mission in die Erdumlaufbahn ohne professionelle Astronaut*innen, der weit über die Grenze zum Weltraum hinaus in den Orbit führt. Die "Dragon"-Kapsel fliegt per Autopilot und kann im Notfall von der Erde aus ferngesteuert werden.