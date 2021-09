Astronauten könnten Mars-Beton aus Urin herstellen

Der Traum einer Marssiedlung ist vor allem auch eine Geldfrage. Baustoffe von der Erde auf einen anderen Himmelskörper zu transportieren ist teuer und schwierig. Deshalb forschen viele Wissenschaftler*innen an Produktionsverfahren für Materialien, die direkt auf dem Mond oder Mars hergestellt werden können. Dabei stehen vor allem ressourcensparende Recyclingprozesse im Vordergrund.

Laut Forscher*innen der University of Manchester wird der Transport eines einzelnen Backsteins zum Mars auf etwa 2 Millionen US-Dollar geschätzt. Deshalb muss bei solch einem Vorhaben auf eine sogenannte in-situ Ressource Utilisation (ISRU) zurückgegriffen werden, also Baustoffe aus Materialien, die man natürlich vor Ort findet. Dabei wird sowohl am Mars als auch am Mond sogenannter Regolith (Marsstaub. bzw. loses Material von der Marsoberfläche) verwendet. In Verbindung mit menschlichen Komponenten soll daraus Beton entstehen.