Starship: Elon Musk kündigt Meilenstein für heuer an

SpaceX-CEO Elon Musk hat in der Nacht auf Donnerstag im Rahmen eines Events einen Ausblick auf die Entwicklung der Starship-Rakete gegeben. Abgehalten wurden die Veranstaltung im texanischen Boca Chica, am Starship-Testgelände, wie Space.com berichtet.

Demnach sei er “sehr zuversichtlich”, dass die Rakete noch heuer erstmals in den Erdorbit fliegen wird. Bislang flog Starship nur im Rahmen von Tests in niedrigen Höhen. Musk geht auch davon aus, dass einige der ersten Flüge nicht wie geplant ablaufen werden. “Wahrscheinlich werden ein paar Raketen zerstört werden”, so der SpaceX-CEO. Bei der aktuell im Einsatz befindlichen Falcon 9 waren es “14 oder 15 Versuche”, wies ich Musk erinnerte. Aufgrund der damals gewonnenen Erfahrung sollten es bei Starship nicht so viele sein, sagte er.