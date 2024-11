In einem Video des chinesischen Fernsehsenders CCTV sieht man ein Modell davon. „Das Haolong -Fracht-Shuttle ist ein Raumschiff mit Flügeln, das ein aerodynamisches Design, eine große Flügelspannweite und ein hohes Auftriebs-zu-Widerstands-Verhältnis hat“, erklärt der Chefdesigner Fang Yuanpeng in dem Beitrag.

Schon seit längerem wird über den Prototypen von Chinas neuem Space Shuttle spekuliert. Bei der Zhuhai Airshow wurde zum ersten Mal ein Modell davon gezeigt. Das Raumschiff soll in Zukunft Frachtgüter zwischen der Erde und der chinesischen Raumstation Tiangong transportieren, wie IFLScience berichtet . Vor 2 Jahren hat die chinesische Raumfahrtagentur CMSA den Bau des Raumschiffs in Auftrag gegeben.

Haolong soll ohne Menschen an Bord zur chinesischen Raumstation fliegen. Nach dem Eintritt in den Orbit soll das Raumschiff Solarpaneele entfalten. Dann soll es an der Raumstation andocken, wo es von der Crew entladen wird und anschließend ohne Menschen an Bord wieder zur Erde zurückfliegt.

Das neue Space Shuttle soll 10 Meter lang und 8 Meter breit sein und mit 7.000 kg weniger als die Hälfte des Gewichts seines Vorgängers haben. Außerdem soll es kostensparender und umweltfreundlicher sein als sein Vorgänger.

Soll Tianzhou-Raumschiff ablösen

Momentan werden die Versorgungsflüge zur Tiangong-Raumstation mit Tianzhou-Raumschiffen durchgeführt. Diese sind jedoch nicht wiederverwendbar. Sie verglühen beim Wiedereintritt in die Atmosphäre, und die Reste davon landen dann im Pazifik.