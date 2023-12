Booster von chinesischer Rakete schlägt neben Wohnhaus ein

Am Dienstag hat China neue Navigationssatelliten in einen geostationären Orbit gebracht. Gestartet sind die beiden BeiDou-3-Satelliten mit einer Trägerrakete vom Typ Langer Marsch 3B (Long March).

Nachdem die Booster der Rakete ihre Arbeit erfolgreich verrichtet hatten, gingen sie über bewohntem Gebiet nieder. In mehreren Videos ist zu sehen, wie mindestens einer der 4 Booster vom Himmel fällt, am Boden zerschellt und in einem Feuerball aufgeht.

Zu sehen ist in den Clips auch die Einschlagstelle, die sich direkt neben einem Wohnhaus befindet. Aus den Trümmern der Rakete steigt rötlich-brauner sowie gelblicher Rauch auf, der ziemlich giftig sein dürfte.

