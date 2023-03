Was ist der mysteriöse rote Rauch beim Start chinesischer Raketen?

Vergangene Woche schoss China eine Rakete des Typs Langer Marsch 3B Y90 ab, die einen Erdbeobachtungssatelliten in den Orbit beförderte. Auf Aufnahmeen des Raketenstarts ist eine unheimlich aussehende rötliche Wolke zu sehen.

Aber wie entsteht der scharlachrote Rauch? Er resultiert aus der Verwendung der Chemikalie Distickstofftetroxid (N204) im hypergolischen Treibmittel der Rakete. Solche hypergolischen Treibmittel sollen dafür sorgen, dass Motoren leicht und zuverlässig gezündet werden können.

Distickstofftetroxid entzündet sich spontan, wenn es mit einer Brennstoffquelle im Triebwerk der Rakete in Kontakt kommt. Dabei wird eine enorme Menge an Wärmeenergie und giftigen Gasen freigesetzt. Der Astrophysiker Scott Manley erklärt die Funktionsweise solcher hypergolischer Raketentreibstoffe detailliert in einem YouTube-Video: