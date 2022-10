Abgestürzte südkoreanische Rakete sorgt für Panik

Einen Tag nach dem nordkoreanischen Raketentest haben die USA und Südkorea in der Region selbst Geschosse abgefeuert. Das südkoreanische Militär teilte am Mittwoch mit, als Reaktion auf die Provokation Nordkoreas seien mehrere Boden-Raketen (Typ ATACM) in Richtung Japanisches Meer geschossen worden.

Eine Rakete der südkoreanischen Armee sei nach einem Fehlstart nahe der südkoreanischen Ostküstenstadt Gangneung allerdings zu Boden gestürzt. Wie die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf den südkoreanischen Generalstab am Mittwoch berichtete, wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Videos kursieren auf Social Media

In den sozialen Medien kursierten unbestätigte Videos, in denen ein riesiges Feuer in der Nähe der Basis zu sehen sein soll. Bei einigen Bewohner*innen von Gangneung war Panik ausgebrochen, da sie zunächst einen Angriff durch Nordkorea befürchteten. Etliche Südkoreaner*innen auf den Online-Plattformen kritisierten, dass die großen Medien des Landes erst rund 9 Stunden später über den Vorfall berichtet hätten.

Die Ursache des Fehlstarts war zunächst nicht bekannt. Das Fachmedium NK News meldete schließlich unter Berufung auf das Militär, ein in der Rakete integrierter Sprengkopf sei nicht explodiert. Das Feuer sei nur die Folge von brennendem Raketentreibstoff gewesen. Diese Erklärung steht allerdings im Widerspruch zu Berichten in sozialen Medien aus Gangneung, in denen von einer lauten Explosion die Rede war.