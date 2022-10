Nordkoreanischer Raketentest löst in Japan Bombenalarm aus

Beim jüngsten Raketentest am Dienstag schoss Nordkorea eine ballistische Rakete ab. Sie überflog Japan und stürzte dann im Pazifischen Ozean ab. Bislang wurde nicht von etwaigen Personen- oder Sachschäden berichtet. Der Abschuss löste allerdings einen seltenen Raketenalarm in Japan aus. Die Bewohner*innen der nordjapanischen Insel Hokaido sowie der Präfektur Aomori im Norden der japanischen Hauptinsel Honshu wurden dazu aufgefordert, Schutz in ihren Häusern zu suchen.