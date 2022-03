Skurriler Progapaganda-Film zeigt Kim Jong Un bei Raketentest

Doch was steckt eigentlich dahinter? Nordkorea hat eigenen Angaben zufolge erfolgreich eine neuartige atomwaffenfähige Interkontinentalrakete (ICBM) getestet, die die USA erreichen kann. Machthaber Kim Jong Un habe selber die letzte Vorbereitungsphase für den Start einer I CBM des Typs „Hwasongpho-17“ angeleitet und den Abschussbefehl gegeben, berichteten die staatlich kontrollierten Medien am Freitag. Durch den Test habe „die Zuverlässigkeit ihres sofortigen Einsatzes unter Kriegszeitbedingungen“ nachgewiesen werden können. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Rakete flog über 1000 km weit

Den nordkoreanischen Medien zufolge wurde die „Hwasongpho-17“ am internationalen Flughafen von Pjöngjang abgefeuert, erreichte nach einem senkrechten Aufstieg eine Höhe von bis zu über 6.200 Kilometern und traf das vorgesehen Ziel im Japanischen Meer (koreanisch: Ostmeer) 1.090 Kilometer vom Startpunkt entfernt. Es war damit der bisher größte Test einer ICBM durch Nordkorea. Zu ICBM zählen Raketen, die mehr als 5.500 Kilometer weit fliegen können.



Nordkorea hatte bereits 2017 3 ICBM-Tests unternommen. Nach dem Test einer Hwasong-15 genannten ICBM im November jenes Jahres ließ die Führung in Pjöngjang über die Staatsmedien verkünden, das Land sei nun in der Lage, das gesamte Festland der USA mit Atomsprengköpfen anzugreifen. Ob Nordkorea damals bereits technisch dazu in der Lage war, wurde von Experten bezweifelt.