Elon Musk könnte TikTok US kaufen

In China wird offenbar der Verkauf des US-Geschäfts von TikTok an Musk geprüft.

Um das US-Geschäft von TikTok schwelt bereits längerer Zeit ein Streit zwischen den USA und China. Die Amerikaner befürchten, die chinesische Führung könnte sich mit der Social-Media-App Zugang zu Daten von US-Nutzern verschaffen und Einflusskampagnen auf der Plattform organisieren. Daher steht der Verkauf von TikTok US im Raum.

Nun erwägt die chinesische Regierung offenbar die bedrohte US-Sparte an den Tech-Milliardär Elon Musk zu verkaufen. In Peking sei die Option diskutiert worden, dass Musks Online-Plattform X die Kontrolle über TikTok US übernehmen und die Dienste zusammen betreiben könnte, schrieb Bloomberg unter Berufung auf unterrichtete Personen.

Einem US-Gesetz zufolge muss sich der chinesische TikTok-Eigentümer Bytedance vom US-Geschäft trennen. Die dafür gesetzte Frist von 270 Tagen läuft am 19. Jänner ab. Ohne einen Verkauf droht an dem Tag das Aus in den USA. TikTok weist alle Vorwürfe zurück und lehnte eine Trennung von Bytedance bisher ab. Auch von einem möglichen Verkauf an Musk will man offiziell nichts wissen.

