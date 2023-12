Chinesischer Spionagesatellit mit extragroßer Rakete gestartet

Am Freitag startete die größte chinesische Rakete aller Zeiten. Langer Marsch 5 Rakete musste für die Fracht verlängert werden.

Vor wenigen Stunden ist in China eine gigantische Trägerrakete abgehoben, die angeblich einen großen Spionagesatellit in den Weltraum brachte. Der Satellit trägt den Namen Yaogan-41 und ist offenbar so groß, dass die Trägerrakete vom Typ Langer Marsch 5 dafür verlängert werden musste. Laut Ars Technica wurden dem Frachtraum 6,2 Meter zusätzliche Länge verpasst. Die Rakete war mit über 60 Meter Höhe die größte, die China jemals gestartet hat.

Teil der Erde permanent im Blick

Laut Angaben der chinesischen Regierung ist Yaogan-41 ein Erdbeobachtungssatellit, der für Landvermessung und landwirtschaftliche Überwachung eingesetzt werden soll. Das US-Militär vermutet ganz andere Absichten hinter der Maschine. Die Yaogan-Bezeichnung trugen bisher nur Militärsatelliten. Yaogan-41 soll im geostationären Orbit in 35.000 Kilometer Höhe geparkt werden. Dort kann er einen Teil der Erde permanent überwachen und synchron zur Erdrotation um die Erde kreisen.

