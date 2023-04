China könnte Überschall-Spionagedrohnen bereit machen

Die WZ-8 wurde 2019 erstmals präsentiert, 2021 wurde sie erneut bei der Zhuhai Airshow gezeigt. Die Spionagedrohne schafft 3-fache Schallgeschwindigkeit . Laut der geleakten Dokumente würden die Drohnen mit einem H6-M-Badger-Bomber vor die chinesische Ostküste gebracht. Dort könnten die Drohnen in etwa 30 km Höhe in den Luftraum von Taiwan eindringen.

Taiwan schlecht aufgestellt

Die Washington Post hatte in der vergangenen Woche bereits erste geleakte Dokumente geteilt. Demnach sei Taiwans Luftwaffe im Falle eines militärischen Konflikts mit China sehr schlecht aufgestellt. So sollen Verantwortliche in Taiwan bezweifeln, dass ihre Luftabwehr Raketenstarts genau erkennen könne.

Außerdem sollen kaum mehr als die Hälfte der taiwanesischen Flugzeuge voll einsatzfähig sein. Es sei unwahrscheinlich, dass Taiwan die militärische Luftüberlegenheit Chinas in einem Konflikt vereiteln könne. Die Spannungen zwischen China und Taiwan nahmen jüngst zu.