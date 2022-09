Chinesische Riesen-Drohne WZ-7 erstmals über Taiwan gesichtet

Taiwans Militär hat die chinesische UAW WZ-7 „Soaring Dragon“ (Hochfliegender Drache) zum ersten Mal in ihrem Luftraum entdeckt. Die Riesen-Drohne soll neben 5 chinesischen Kriegsschiffen und 25 Militär-Flugzeugen gesichtet worden sein, berichtet Taiwan News. Der „Hochfliegende Drache“ wurde in der südwestlichen Ecke von Taiwans Luftraum beobachtet.



Die chinesische Riesen-Drohne UAW WZ-7 gilt als wichtiger Ausrüstungsgegenstand für das unbemannte Kampfsystem der chinesischen Militärs. Die Drohne wurde 2021 erstmals auf einer Airshow in China vorgeführt, seither wird sie für ein vollständiges Kampftraining eingesetzt.