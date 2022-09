China will schon bald Kernfusion nutzen, um Strom zu erzeugen

China ist nur 6 Jahre davon entfernt, Strom mithilfe von Kernfusion zu erzeugen. Das hat der Atomwaffenforscher Peng Xianjue im Rahmen eines Meetings vor einer Woche angekündigt, wie die South China Morning Post (SCMP) nun berichtete. Er sprach von einem “Meilenstein für die Menschheit”. Von einem vollständigen Fusionsreaktor ist man aber noch weit entfernt.

2025 soll in der südwestchinesischen Metropole Chengdu die bislang leistungsstärkste Z-Maschine zum Einsatz kommen. Sie bildet die Fusionsreaktionen einer Wasserstoffbombe durch magnetischen Druck nach. Deshalb werden Z-Maschinen von den USA, Russland und China auch normalerweise genutzt, um Nuklearwaffen zu entwickeln.

Jetzt will China eine solche Z-Maschine nutzen, um Strom zu erzeugen. Eine vergleichbare Z-Maschine steht auch in den USA in den Sandia National Laboratories. Das chinesische Pendant soll jedoch doppelt so leistungsfähig sein, wie die SCMP schreibt.

Hybrider Reaktor

Der neue Reaktor ist eine Mischung aus Kernfusion und traditioneller Kernspaltung. Laut Peng werden die chinesischen Forscher*innen versuchen, eine Kernfusion zu erzeugen, indem sie die starke elektrische Ladung der Z-Maschine nutzen, um eine kleine Anzahl an Wasserstoffisotopen Deuterium und Tritium zu zünden. Die Wissenschaftler*innen hoffen, den dadurch freigesetzten Energieimpuls auf einige hundert Millionen Joule begrenzen zu können.

Der so erzeugte Energieimpuls soll Partikel beschleunigen, die auf Uran in den Reaktorwänden treffen. Das wiederum erzeugt eine Kernspaltung, ähnlich wie in einem herkömmlichen Atomkraftwerk. Durch diesen Prozess soll die erzeugte Hitze 10- bis 20-fach höher sein, als bei einem normalen Akw. Mit der Hitze wird, wie üblich bei Akw, Wasserdampf erzeugt, der Turbinen antreibt, die schließlich Strom erzeugen.

Einsatz bis 2035

Kommerziell soll der Reaktor bis 2035 eingesetzt werden können. Hier liegt auch der große Vorteil dieser hybriden Lösung. Ein reiner Fusionsreaktor ist zwar das angestrebte Ziel, aber bis diese serienreif sind, vergehen vermutlich noch mehrere Jahrzehnte.

China geht außerdem davon aus, dass dieser neue Reaktor weniger radioaktiven Abfall erzeugen wird, als ein normales Akw. Es soll auch möglich sein, den Uran-Abfall von herkömmlichen Akw in diesem neuen Reaktor zu nutzen. Auch die Gefahr einer unkontrollierten Kettenreaktion und somit einer Kernschmelze soll dabei gering sein.