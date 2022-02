Durchbruch bei Kernfusion: "Mini-Stern" erzeugt 5 Sekunden Energie

09.02.2022

Die Experimente des britischen Labors JET beweisen, dass Kernfusion tatsächlich rentabel ist.

Wissenschaftler*innen des britischen Kernfusionlabors JET ist eigenen Angaben zufolge ein bedeutsamer Durchbruch in der Kernfusion gelungen. JET brach, wie die BBC berichten, seinen eigenen Rekord bei der Erzeugung von Energie mittels Wasserstoffkernen. Bei den Experimenten wurden innerhalb von 5 Sekunden 59 Megajoule Energie (11 Megawatt) erzeugt. Das ist 10 mal soviel wie bei ihrem bislang erfolgreichsten Experiment 1997. "Nie zuvor hat jemand mehr Energie durch Kernfusion generiert", freut sich der Physiker und Wissenschafts-Autor Arthur Turrell gegenüber der BBC. Möglicher Schritt in Richtung alternativer Energie Weshalb dies ein Durchbruch ist? Zugegeben, die Energiemenge ist nicht besonders groß. Sie reicht laut der BBC gerade einmal aus, um etwa 60 Teekessel Wasser zum Kochen zu bringen. Die erfolgreichen Experimente werden allerdings dazu beitragen, dass in Zukunft Wissenschaftler*innen Erfolge mit größeren Kernfusionsreaktoren erzielen können. So zum Beispiel das Kernfusions-Forschungszentrum ITER in Südfrankreich. "Diese Experimente, die wir gerade abgeschlossen haben, mussten funktionieren", sagte JET-Chef Ian Chapman. "Hätten sie nicht funktioniert, hätten wir echte Bedenken, ob ITER seine Ziele erreichen kann. Es stand viel auf dem Spiel", sagte er gegenüber den BBC.

"Mini-Stern in unserer Maschine" Die Begeisterung der Wissenschaftler*innen ist nachzuvollziehen. Denn eine Kernfusion findet in der Natur nur im inneren von Sternen statt. Im Kern unserer Sonne zum Beispiel. Dort bewegen sich aufgrund großer Hitze die Atomkerne so schnell, dass sie miteinander kollidieren und verschmelzen, wodurch Energie freigesetzt wird. "Wir haben demonstriert, dass wir einen Mini-Stern in unserer Maschine kreieren, für 5 Sekunden erhalten und dadurch hohe Leistung erzielen können", sagt Joe Milnes, Head of Operations des JET-Reaktor-Labors: "Das bringt uns wirklich in einen völlig neuen Bereich." 100 Millionen Grad Celsius Diesen Prozess auf der Erde zu rekonstruieren ist kein einfaches Unterfangen. Denn auf ihr ist der Gravitationsdruck viel geringer als auf der Sonne, weshalb höhere Temperaturen für die Fusion benötigt werden – 100 Millionen Grad Celsius statt 10 Millionen Grad Celsius. Es gibt keine Materialien, die dem direkten Kontakt mit solcher Hitze standhalten können. Um die Fusion im Labor zu erreichen, haben Wissenschaftler*innen, darunter JET, eine Lösung entwickelt, bei der ein überhitztes Gas oder Plasma in einem ringförmigen Magnetfeld gehalten wird. Dieses Plasma kann allerdings rasch instabil werden. Dass die JET-Forscher*innen die Fusion über 5 Sekunden aufrecht erhalten konnten, bezeichnet Turell als verblüffend. „5 Sekunden hören sich nicht sehr lang an. Aber auf einer nuklearen Zeitskala ist das in der Tat eine sehr, sehr lange Zeit. Es ist einfach, von 5 Sekunden auf 5 Minuten oder 5 Stunden oder einen noch längeren Zeitraum zu kommen“, betont der britische Experte.