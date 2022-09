Flugzeug-Rennen: Pilot bei Crash gestorben

Bei den Reno Air Races in den USA kam es zu einem tödlichen Unfall.

Der tragische Vorfall ereignete sich während des Jet Gold Races in der Nähe von Nevada (USA). Das Flugzeug stürzte ab und begann beim Crash sofort zu brennen, berichtet CNN .

Genauere Untersuchungen folgen

Der Vorfall wird nun offiziell untersucht. Beim Flugzeug, das gecrasht ist, handelt es sich um eine Aero Vodochody L-29. Neben der Polizei wird auch die Federal Aviation Administration eine Untersuchung starten, kündigte die Organisation an, die die Air Races organisiert.

Der Vorfall erinnert an das Jahr 2011, in dem 11 Menschen getötet und mehr als 60 verletzt worden waren, als ein Flugzeug außer Kontrolle geraten war und in die Besuchermenge geflogen war. Damals fanden die National Championchip Air Races statt. Seither sind zahlreiche Verbesserungen gemacht worden, damit Derartiges nicht mehr passieren kann.