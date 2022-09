Kanadische Fluglinie bestellt 30 elektrische Flugzeuge

Die kanadische Fluglinie Air Canada hat am Donnerstag bekannt gegeben, 30 elektrische Flugzeuge des schwedischen Unternehmens Heart Aerospace zu kaufen. Zudem steigt die Fluglinie mit 5 Millionen Dollar beim Flugzeugbauer ein.

“Air Canada hat eine führende Position in der Branche eingenommen, um den Klimawandel anzugehen“, sagte Michael Rousseau, Präsident und CEO von Air Canada, in einer Pressemitteilung. “Die Einführung des elektrischen Regionalflugzeugs in unsere Flotte wird unserem Ziel von Netto-Null-Emissionen bis 2050 einen Schritt näher kommen.“

Bestellung auch aus den USA

Air Canada ist die zweite nordamerikanische Fluggesellschaft, die Elektroflugzeuge bei Heart Aerospace bestellt. Im Juli 2021 kündigte United Airlines aus den USA mit seinem regionalen Partner Mesa Airlines den Kauf von 200 ES-19 an, der 19-Sitzer-Version des Flugzeugs. Das Flugzeug soll 2026 in Dienst gestellt werden – 2 Jahre vor der ES-30.

Heart Aerospace hat bisher noch keinen Preis genannt, zu welchem die E-Flugzeuge gekauft wurden. Insgesamt seien für die ES-19 aber Aufträge im Wert von 1,1 Milliarden Euro eingegangen, was laut ainonline.com einen Durchschnittspreis von 8,8 Millionen Euro pro Flieger ergibt.

Nachfolgemodelle mit höherer Reichweite geplant

Zudem arbeitet Heart Aerospace daran, die Reichweite der Nachfolgemodelle der ES-19 auf bis zu 2.000 Kilometer auszuweiten. Damit würde man 85 Prozent aller Flugstrecken weltweit abdecken und könnte laut Unternehmen 43 Prozent der CO2-Emissionen des gesamten Flugverkehrs einsparen.