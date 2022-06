Elektroflugzeug soll 500 Kilometer weit fliegen

Das Münchner Start-up Vaeridion ist davon überzeugt, dass mit bereits verfügbarer Batterie- und Antriebstechnologie hohe Reichweiten bei Elektroflugzeugen erzielt werden können.

Auf der Berliner Luftfahrtmesse ILA, die von 22. bis 26. Juni in Berlin stattfindet, will das Unternehmen seinen Microliner präsentieren. Das Kleinflugzeug soll 9 Personen plus Crew 500 Kilometer weit transportieren können, heißt es in einer Aussendung des Untenrehmens.

Von Segelfliegern inspiriert

Ansetzen will das Start-up bei seinem Kleinflugzeug bei den Tragflächen. Die Rolle der Flügel für Aerodynamik und Energieeffizienz seit lange vernachlässigt worden, wird Vaeridion-Gründer Ivor von Dartel in der Aussendung zitiert.