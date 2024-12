Mitte 2024 wurde bekannt, dass sich die Sierra Nevada Corporation einen Auftrag für die neuen Weltuntergangsflugzeuge der USA gesichert hat. Als Basis des Fliegers dienen Boeing 747-8. Dieses Flugzeug wird zwar seit 2022 nicht mehr produziert, bietet aufgrund seiner Größe und Ausstattung mit 4 Triebwerken aber die ideale Grundlage für den Doomsday Jet. Das Programm trägt die Bezeichnung Survivable Airborne Operations Center (SAOC).

Jetzt haben die Arbeiten an dem Projekt begonnen. Bei den Jets handelt es sich um keine fabrikneuen Flugzeuge. Stattdessen werden 5 gebrauchte Passagierflugzeuge von Korean Air entsprechend umgerüstet. Der erste Jet wurde nun an das National Institute of Aviation Research (NIAR) in Wichita im US-Bundesstaat Kansas überstellt, wo die Arbeiten stattfinden. Das gab Sierra Nevada in einer Presseaussendung bekannt.