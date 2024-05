So soll das neue Weltuntergangs-Flugzeug der USA aussehen

Bei den jetzigen Weltuntergangs-Flugzeugen handelt es sich um 4 alternde Boeing E-4B Nightwatch . Die Flugzeuge dienen der US Air Force als fliegende Kommandozentralen für Krisenfälle und basiert auf der Boeing 747-200, die hauptsächlich in den 1970er-Jahren produziert wurde.

Obwohl die 747-8 eine größere Reichweite als ihr Vorgänger hat (15.000 Kilometer vs. 11.000 Kilometer) stellt die Luftbetankung ein "Must-have" dar. In Krisensituationen sollen die Flugzeuge immerhin für Tage am Stück in der Luft bleiben können, selbst wenn im Falle eines Atomkrieges ein Großteil der Bodenkommunikation des amerikanischen Militärs zerstört wäre.

Kuppel für die Kommunikation

Laut dem Rendering behält die 747-8 ihre Kuppel für Satellitenkommunikation, die sich auf dem Buckel des Jets befindet. Ob diese technisch notwendig ist, sei dahingestellt - die Satellitenkommunikation hat sich seit dem ersten Einsatz der E-4B deutlich weiterentwickelt und miniaturisiert. Möglich ist allerdings, dass weitere Antennen in der Kuppel untergebracht sind, etwa jene für die Kommunikation mit Schiffen, Atom-U-Booten und anderen Bodenstationen.